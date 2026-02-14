Συνελήφθη ξανά, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα σήμερα το μεσημέρι (14/2) μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) προκειμένου να συλλάβει τον ιδιοκτήτη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο αμέλεια μετά τα λάθη που εντοπίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, μετά τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία της έρευνας, αποφάσισε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πλέον μετά από τις εξελίξεις που προέκυψαν θεωρείται ότι υπάρχει κατηγορητήριο.

Βιολάντα: Τι προέκυψε από την έρευνα

Κατά τις έρευνες στα Τρίκαλα, προέκυψε ότι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι γνώριζαν για τα προβλήματα στις σωληνώσεις.

Διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Διαβάστε επίσης: Βιολάντα: Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη - Τι προέκυψε από νέα στοιχεία και καταθέσεις

Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.