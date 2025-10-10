Τραγωδία στη Μεσσηνία: 73χρονος παρέσυρε και σκότωσε 65χρονη γυναίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, όταν όχημα που οδηγούσε 73χρονος παρέσυρε 65χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση με πιρούνι: Υπέρτατη μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος - Δημόσιος κίνδυνος ο άντρας της

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

.