Τραγωδία στη Μεσσηνία: 73χρονος παρέσυρε και σκότωσε 65χρονη γυναίκα

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας στη Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά. 

Ασθενοφόρο στην Αθήνα
Ασθενοφόρο. | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, όταν όχημα που οδηγούσε 73χρονος παρέσυρε 65χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. 

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

