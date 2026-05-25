Ερωτηματικά έχουν προκύψει με φόντο τον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου κοριτσιού 24 ετών στη Ρόδο, και αναμένεται η διενέργεια ιαρτοδικαστικής εξέτασης για να διευκρινηστούν τα αίτια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 24χρονη κοπέλα από την περιοχή Αφάντου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους οικείους της στο υπνοδωμάτιό της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ΕΚΑΒ, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρόδου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υγιής, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του αιφνιδίου θανάτους της.

Η dimokratiki.gr, αναφέρει ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, και ώρα 16:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφάντου.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της.

