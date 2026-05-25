Τραγωδία στη Ρόδο: 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της - Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση

Ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στον αιφνίδιο θάνατο μιας 24χρονης στην περιοχή Αφάντου, στη Ρόδο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
Ερωτηματικά έχουν προκύψει με φόντο τον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου κοριτσιού 24 ετών στη Ρόδο, και αναμένεται η διενέργεια ιαρτοδικαστικής εξέτασης για να διευκρινηστούν τα αίτια. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 24χρονη κοπέλα από την περιοχή Αφάντου, εντοπίστηκε  χωρίς τις αισθήσεις της από τους οικείους της στο υπνοδωμάτιό της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ΕΚΑΒ, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρόδου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υγιής, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του αιφνιδίου θανάτους της.

Η dimokratiki.gr, αναφέρει ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, και ώρα 16:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφάντου. 

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της.
 

