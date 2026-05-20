Ρόδος: Ελεύθερος μετά την απολογία του ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα

Ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη και έχασαν τη ζωή τους στη Ρόδο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τροχαίο στη Ρόδο
Ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή 17 Μαΐου στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου προκαλώντας τον θάνατο σε μητέρα 57 ετών και την κόρη της 26 ετών αντίστοιχα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο αφέθηκε σήμερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει «Η Ροδιακή» στους περιοριστικούς όρους αναφέρεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση 1 φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης με οχήματα οποιαδήποτε είδους.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τετάρτης τελέστηκε στην πόλη της Ρόδου μέσα σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα,, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων κατοίκων της Ρόδου που τις συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.

 

ΕΛΛΑΔΑ