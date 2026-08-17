Τραγωδία στη Σίφνο: Βρέθηκαν τρεις σοροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου - Βίντεο με τις φλόγες στο σημείο

Μακάβριες οι τελευταίες πληροφορίες για το ιδιωτικό ελικόπτερο που έπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 18:00 της Δευτέρας (17/8), καθώς φέρεται το δυστύχημα να έχει προκαλέσει τρεις θανάτους.

Το μοιραίο έλαβε χώρα σε κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού, όπου υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, ενώ μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε φωτιά, κατά το Cyclades24.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Ακόμα, το πυροσβεστικό σώμα ενημερώνει πως βάσει τελευταίας ενημέρωσης, έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί από τα χαλάσματα του ελικοπτέρου, χωρίς να επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για 6 νεκρούς.

Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο - Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από δύο πυροσβέστες και ένα όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του συμβάντος.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε λίγο μετά τις 18:00, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης.

Δήμαρχος Σίφνου - «Η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη»

O δήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης, ενημέρωσε σχετικά με το ατύχημα στον Alpha, πως έχει πληροφόρηση ότι το αεροσκάφος υπέστη μηχανική βλάβη εν πτήσει.

«Κάτοικοι είπαν ότι έκανε έναν παράξενο θόρυβο, όπως κάνουν τα στρατιωτικά ελικόπτερα. Έπεσε και πήρε φωτιά. Και οι τρεις επιβαίνοντες βρέθηκαν απανθρακωμένοι».

Ερωτηθείς για τυχόν θέματα με το ελικοδρόμιο, που μπορεί να δυχέραναν τον πιλότο, απάντησε πως δεν συντρέχει τέτοιο θέμα.

«Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων οφείλεται καθαρά σε μηχανική βλάβη, το ελικοδρόμιο λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές», απάντησε.