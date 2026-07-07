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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 23χρονη βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα - Την αναζητούσε η οικογένειά της

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια του θανάτου της.

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Μία νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, χθες, Δευτέρα (06/07) το μεσημέρι. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestical.gr, η 23χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε σπίτι στην περιοχή της Νεάπολης.

Οι γονείς της νεαρής φαίνεται πως την αναζητούσαν, δίχως, όμως, αποτέλεσμα. Έτσι, ένα οικείο της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμα όπου και την εντόπισε νεκρή.

Κλήθηκε η αστυνομία και στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση.

Από τα πρώτα στοιχεία που μεταφέρει το τοπικό μέσο αναφέρουν πως δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, ιατροδικαστική εξέταση της σορού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας.

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