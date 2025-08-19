Τραγωδία στην Εγνατία: Επέστρεφαν από γάμο τα θύματα - Μπροστά ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια τους

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Εγνατία Οδό και το φριχτό τροχαίο δυστύχημα στο ρεύμα από Κομοτηνή προς Ξάνθη, όπου φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε ουρά 600 μέτρων στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου. Τραγικός απολογισμός ήταν να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και άλλοι δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να ξεσπάσει φωτιά στο σημείο και να απανθρακωθούν ο 59χρονος οδηγός του ΙΧ, ο 61χρονος συνοδηγός και η 57χρονη επιβάτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τέσσερις υπηκόους Αλβανίας με άδεια παραμονής στη χώρα, κάτοικοι Αθηνών. Από το όχημα κατάφερε να βγει μόνη της μία 49χρονη γυναίκα από την Αλβανία, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στο μπροστά όχημα ήταν συγγενείς τους ημεδαποί, ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και δυο αγόρια ηλικίας 4 και 5 ετών που κατοικούν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς είχαν ταξιδέψει στον Έβρο για γάμο και επέστρεφαν όταν έγινε το φρικτό τροχαίο.

Σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να είναι ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Εκτός κινδύνου επίσης νοσηλεύεται και ο συνοδηγός του φορτηγού.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

ΠΗΓΗ: Xanthinea

