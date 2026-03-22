Τραγωδία στην Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός μουσικός - Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στις Καμινάδες

Νεκρός βρέθηκε στην Καρδίτσα στη συνοικία Καμινάδων γνωστός μουσικός, σήμερα στις 12 το πρωί (22/3).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρέθηκε μαχαιρωμένος. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής.
Πρόκειται, όπως σημειώνει το karditsalive.net, για άνδρα 51 ετών που ασχολούνταν επαγγελματικά με τη μουσική και φέρεται να εντοπίστηκε στην είσοδο του σπιτιού του.
