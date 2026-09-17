Συγκλονιστική η μαρτυρία κατοίκου που είδε από το μπαλκόνι του τον αντίκτυπο του πολύνεκρου τροχαίου στην Ποσειδώνος, με τον ίδιο να μεταφέρει στο Action 24 τις εικόνες χάους αμέσως μετά τη σύγκρουση:

«Γύρω στις 02.00 ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός και σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου γιατί είχε αποκολληθεί και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το ΙΧ.

Απ' ό,τι είδα πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να ήταν εν ζωή. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε η πυροσβεστική και απεγκλώβισε όσους ήταν μέσα, γινόταν ένας πανικός».

Ποσειδώνος: «Δεν ήταν απλό τροχαίο»

Όσον αφορά τα αίτια του τροχαίου και την πρόσκρουση του ΙΧ, ο κάτοικος ουσιαστικά ενισχύει το σενάριο πως δεν προηγήθηκε εμπλοκή δεύτερου οχήματος, αλλά για απροσδιόριστο λόγο ο οδηγός του ΙΧ ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στον μοιραίο μαντρότοιχο:

«Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν είδα από πού ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Απλά ήταν ο μαντρότοιχος γκρεμισμένος, και αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ ισχυρή η σύγκρουση. Από τον θόρυβο κατάλαβα ότι δεν ήταν απλό τροχαίο».

Ποσειδώνος: Τρεις οι νεκροί

Τρεις είναι οι νεκροί και δύο οι σοβαρά τραυματίες από το τροχαίο που έλαβε χώρα σήμερα τα ξημερώματα στην Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 02:00, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ένα ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάντρα.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, που μεταφέρθηκαν στο «Ασκληπιείο» Βούλας, αλλά οι τρεις εξ αυτών άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όσο ήταν ακόμα ζωντανοί και εξέπνευσαν εκεί ή ανασύρθηκαν νεκροί από το όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Παράλληλα, συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο του τροχαίου στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.

Παρακάτω, πλάνα από το Orange Press Agency με την εικόνα καταστροφής στο σημείο μετά τη σύγκρουση του οχήματος στη μάντρα: