Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός ο οδηγός του λεωφορείου που εξετράπη

Νεκρός από ανακοπή είναι οδηγός του λεωφορείου που μετέφερε εργαζομένους της ΔΕΗ από την Πτολεμαΐδα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ο οδηγός του λεωφορείου που υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής, κατέληξε, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στην Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζόμενους στη ΔΕΗ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΡΤ, το λεωφορείο μετέφερε 25 εργαζομένους της ΔΕΗ.