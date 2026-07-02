Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Από τσιγάρο οδηγού ξεκίνησε η φωτιά - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν πατέρα και έναν γιο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την έρευνα οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο που πέταξε ένα από τα διερχόμενα οχήματα από στον επαρχιακό δρόμο στο Δερβένι.

Η φωτιά που μέσα σε λίγη ώρα πήρε μεγάλες διαστάσεις στοίχισε τη ζωή στον 65χρονο συνταξιούχο εκπαιδευτικό και στον 12χρονο γιο του, ενώ η 40χρονη μητέρα διασώθηκε με σοβαρά εγκαύματα.

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Το βίντεο εξετάζει καρέ καρέ το ανακριτικό κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρία οχήματα που πέρασαν λίγη ώρα πριν εμφανιστούν οι πρώτοι καπνοί δίπλα στον δρόμο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι τρεις οδηγοί των οχημάτων έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται από τους ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου Θεσσαλονίκης.