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Τραγωδία στον Νέο Κόσμο: Βρέθηκε σορός από τη φωτιά στο διαμέρισμα

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης για τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκαταίου, στον Νέο Κόσμο.

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Η πυροσβεστική στο σημείο του ατυχήματος
Πυροσβεστική | Orange Press
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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης για τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκαταίου, στον Νέο Κόσμο, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες και η πυρκαγιά είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης (έλεγχος για πιθανές, καταπλακωμένες από αντικείμενα εστίες πυρκαγιάς).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

 

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