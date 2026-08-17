Τρεις ημέρες το Μεσολόγγι ζει μέσα από τους ανθρώπους του

Από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου 2026, έρχεται το 8ο Φεστιβάλ των Ντόπιων, Messolonghi by Locals Festival, μία τριήμερη βιωματική γιορτή αφιερωμένη στον τόπο του Μεσολογγίου και στους ανθρώπους του.

Το Φεστιβάλ δημιουργήθηκε για να δώσει σε κατοίκους και επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το Μεσολόγγι μέσα από εμπειρίες που συνδέονται με την καθημερινή ζωή, την ιστορία και το φυσικό του περιβάλλον. Το πρόγραμμα απλώνεται στην πόλη, στη λιμνοθάλασσα και στο όρος Αρακύνθου, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε επαφή με διαφορετικές πλευρές της περιοχής.

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Εργαστήρια, περιηγήσεις, δραστηριότητες στη φύση, μουσικές βραδιές, γαστρονομικές εμπειρίες και δράσεις για παιδιά και ενήλικες συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν άνθρωποι και φορείς από το Μεσολόγγι και άλλες περιοχές της Ελλάδας, σχεδιάζοντας δράσεις με αφετηρία στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Για τρεις ημέρες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή μέσα από τους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε αυτή. Να περπατήσουν, να ακούσουν ιστορίες, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και να δουν το Μεσολόγγι από πιο κοντά.

Κάθε ημέρα του Φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ένα διαφορετικό μουσικό ραντεβού.

Messolonghi by Local

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και η μπάντα της ανοίγουν το Φεστιβάλ με μία μουσική βραδιά που συνδυάζει τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία με διασκευές αγαπημένων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού. Το πρόγραμμά της κινείται από το σύγχρονο έντεχνο και τη ροκ και ποπ μουσική έως τα παραδοσιακά ακούσματα, μέσα από τον δικό της ερμηνευτικό χαρακτήρα.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, η πόλη φιλοξενεί ένα παραδοσιακό γλέντι με μελωδίες, χορούς και τραγούδια από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μουσικοί και κοινό συναντιούνται σε μία ανοιχτή γιορτή, όπου ο χορός και η μουσική δημιουργούν κύκλους συμμετοχής και συνύπαρξης.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου, το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται στην παραλία της Τουρλίδας με DJ set και πάρτι στο ηλιοβασίλεμα. Από νωρίς το απόγευμα, DJs της πόλης και καλεσμένοι καλλιτέχνες εναλλάσσονται στα decks, σε ένα ανοιχτό μουσικό ραντεβού δίπλα στη λιμνοθάλασσα.

Messolonghi by Locals

Μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ανοίγει τις πόρτες της η έκθεση σύγχρονης τέχνης «Όψεις Ελευθερίας».

Η έκθεση έχει ως κεντρικό άξονα την έννοια της ελευθερίας και τις σύγχρονες αναγνώσεις της. Θα φιλοξενηθεί στο Αρχοντικό του Νίκου Λύρου, με τα δωμάτια του κτιρίου να λειτουργούν ως διαφορετικοί αφηγηματικοί σταθμοί και να παρουσιάζουν οπτικές, εμπειρίες και ερμηνείες γύρω από την ελευθερία.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Σοφία Κανάκη, Δημήτρης Καραγεώργος και Λάουρα Τσιάτη, Δημήτρης Κατσούδας, Μιχάλης Κότσαρης, Δημήτρης Μεράντζας, Κώστας Ξάνθης, Πολύνα Ξηραδάκη, Νίκος Ντούμας, Νατάσσα Πουλαντζά, Αγησίλαος Ρόμπολας και Γιάννης Ρόμπολας, Νίκος Σεπετζόγλου και Γιώργος Τσάτσος. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Δημήτρης Κατσούδας.

Το 8ο Φεστιβάλ των Ντόπιων θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 στο Μεσολόγγι.

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