Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική σε Κηφισό, Κατεχάκη και Βουλιαγμένης

Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στο πλαίσιο συνέντευξης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για την παράκαμψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης.

«Η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξόνων Αθηνών - Λαμίας και Αθηνών - Κορίνθου χωρίς - όπως γίνεται σήμερα - να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Δηλαδή η δυνατότητα, που παρέχεται σε μία εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στο μειοδότη.

«Χρειάζεται όμως περαιτέρω προετοιμασία για το εν λόγω θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Το τρίτο, η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη - Καρέα μέσω τούνελ με την λεωφόρο Βουλιαγμένης».

«Και οι τρεις πρωτοβουλίες δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών. Ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω δεν θα αργήσει», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Εκτός από την τεχνική συνθετότητα δεν πρέπει να υποτιμάται ότι για όλα τα έργα απαιτούνται χρήματα. Και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κύμης με τον Κηφισό, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση.

Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνεται μια στάθμιση», τόνισε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις του ΔΕΔΔΗΕ με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαχείριση των έργων, που σχετίζονται με τα υπόγεια δίκτυα και τη σχετική ενόχληση των κατοίκων.

