Τριαντάφυλλος για Σταύρο Φλώρο: «Ο Ατζούν δεν πρόκειται να τον αφήσει έτσι»

Στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Τριαντάφυλλος, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο Τριαντάφυλλος είπε χαρακτηριστικά πως «με τον Σταύρο Φλώρο μιλάμε μέσω Instagram, με κάμερα. Έχω πει για τη συναυλία που θα κάνουμε και μου λέει οπωσδήποτε, θα το κάνουμε. Είναι φοβερό παιδί, συνέχεια με το χαμόγελο, έχει φοβερή δύναμη και προσωπικά μου δίνει πολλή δύναμη».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δηλαδή αυτός είναι ο αληθινός Survivor. Μπράβο για την επίσκεψη του Ατζούν Ιλιτζαλί αλλά το θέμα είναι, από τα λεφτά της ομάδας, να δώσει και στον Σταύρο. Η μπλούζα ωραία είναι αλλά θέλουμε το παιδί να αποκατασταθεί και να είναι καλά».

Καταληκτικά ο τραγουδιστής είπε: «Ο Ατζούν δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι. Το πιστεύω ότι ο Σταύρος θα ‘ναι καλά. και θα βοηθήσει και την οικογένεια του και θα ‘ναι και αυτός όπως πρέπει να ‘ναι γιατί δεν έχασε ούτε τροχό, ούτε σπίτι, ούτε ποδήλατο. Το παιδάκι έχασε το πόδι του για το Survivor” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Τριαντάφυλλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1.