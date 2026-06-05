Ξέσπασε ο Γιώργος Λιανός για τα σχόλια για τον Σταύρο Φλώρο: «Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μια λεξούλα»

Ξέσπασε μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102.2 ο Γιώργος Λιανός μετά την επιστροφή του από τον Άγιο Δομίνικο. Ο παρουσιαστής του Survivor σχολίασε τις κουβέντες που υπήρξαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου και τόνισε πως ο ίδιος δεν θέλει να δίνει λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του πρώην παίκτη.

«Δεν είμαι, ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου, αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου, μην κάνετε τα media, social media», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τη λέξη «νικητής» στον Σταύρο Φλώρο, στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού του Survivor, ο Γιώργος Λιανός δήλωσε:

«Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε, “αυτή η λέξη ήταν σωστή;” Χε@@ αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι.

Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε με άλλα πράγματα, αυτοί που είναι στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του. Μια πολύ άσχημη είδηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν θέλω άλλα σχόλια», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιανός.

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Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν την ομιλία του Γιώργου Λιανού στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ήταν και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά είναι δεύτερης σημασίας. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Γιώργος και δεν θα ήμασταν άνθρωποι αν δεν στεναχωριόταν ο οποιοσδήποτε.

Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δηλαδή, ο νικητής… Δεν είναι νικητής, κανένας δεν νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ’ όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν απ’ ότι συνέβη. Αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις», είχε πει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή Buongiorno.