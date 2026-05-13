Τριήμερο πένθος κήρυξε ο δήμος Ηλιούπολης: Βαρύ το κλίμα στο σχολείο της 17χρονης

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της Ηλιούπολης μετά το τραγικό περιστατικό της πτώσης των δύο δεκαεπτάχρονων κοριτσιών, και από σήμερα (13/5) ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι κηρύσσει τριήμερο πένθος.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι κηρύσσει το πένθος μέχρι την Παρασκευή 15/5, «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας».

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

Ηλιούπολη: Σε χειρουργείο υπεβλήθη η 17χρονη

Μάχη για τη ζωή του δίνει το ένα 17χρονο κορίτσι στην Ηλιούπολη, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, φέρει κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη.

Βαρύ το κλίμα στο σχολείο στην Ηλιούπολη

Βαρύ ήταν το κλίμα σήμερα στο σχολείο στην Ηλιούπολη τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους καθηγητές.

Όλοι εντός του σχολείου κρατούσαν ένα λουλούδι στο χέρι ενώ ενεργοποιήθηκε και το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας. Στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για παροχή βοήθειας.

Την ίδια στιγμή το Χαμόγελο του Παιδιού απηύθυνε έκκληση για προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, και προσοχή στην αναπαραγωγή ευαίσθητου υλικού καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά.



