Τρίκαλα: Βίντεο την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει τη σφοδρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία σημειώθηκε στις 03:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01).

Από τη φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, πέντε εργαζόμενες που βρίσκονταν στη νυχτερινή βάρδια έχασαν τη ζωή τους.

Τρίκαλα: Οι πληροφορίες για την πέμπτη σορό

Πληροφορίες ότι εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός εργάτριας στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η έκρηξη στα Τρίκαλα, μεταδίδει η ιστοσελίδα trikalaola.gr.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν νέες μαρτυρίες εκπροσώπων εργαζομένων για το φλεγόμενο εργοστάσιο.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Λιατίφη, προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ο οποίος μίλησε στο Orange Press Agency για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές, ανέφερε: «Χθες, μετά τις 4 η ώρα, τα ξημερώματα στην πόλη των Τρικάλων, ακούστηκε μια έκρηξη θορυβώβης. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Καταλάβαμε και μάθαμε ότι αφορούσε μια έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Ήρθαμε εδώ πέρα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου.

Είδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και [μάθαμε για] πέντε αγνοούμενους συναδέλφους που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέσσερις έχουν βρεθεί τα σώματά τους, οι σοροί δηλαδή, και μία εργαζόμενη ακόμα ψάχνουν να τη βρουν μέσα στα ερείπια».

«Στον βωμό του κέρδους οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν σπίτια τους»

Ο κ. Λιατίφης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, τονίζοντας: «Εμείς, αυτό που το Εργατικό Κέντρο, είχαμε ως προμετωπίδα των προηγούμενων μηνών ήταν η προστασία των εργαζομένων, να έχουν υγεία και ασφάλεια μέσα στους χώρους εργασίας, στην εντατικοποίηση, και αποδεικνύεται ότι στο βωμό του κέρδους, οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους και καταλήγουν μ' αυτή την κατάσταση, βρίσκουν τραγικό θάνατο».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως σε προγενέστερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί ελλείψεις: «Εμείς και το καλοκαίρι συμμετείχαμε σ' ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας εδώ πέρα και κάναμε έναν έλεγχο, βέβαια με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα.

Εντοπίσαμε κάποιες [...] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]. Είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες για να μας πουν ακριβώς».