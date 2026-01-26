Πληροφορίες ότι εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός εργάτριας στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η έκρηξη στα Τρίκαλα, μεταδίδει η ιστοσελίδα trikalaola.gr.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν νέες μαρτυρίες εκπροσώπων εργαζομένων για το φλεγόμενο εργοστάσιο.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Λιατίφη, προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ο οποίος μίλησε στο Orange Press Agency για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές, ανέφερε: «Χθες, μετά τις 4 η ώρα, τα ξημερώματα στην πόλη των Τρικάλων, ακούστηκε μια έκρηξη θορυβώβης. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Καταλάβαμε και μάθαμε ότι αφορούσε μια έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Ήρθαμε εδώ πέρα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου. Ε

ίδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και [μάθαμε για] πέντε αγνοούμενους συναδέλφους που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέσσερις έχουν βρεθεί τα σώματά τους, οι σοροί δηλαδή, και μία εργαζόμενη ακόμα ψάχνουν να τη βρουν μέσα στα ερείπια».

«Στον βωμό του κέρδους οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν σπίτια τους»

Ο κ. Λιατίφης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, τονίζοντας: «Εμείς, αυτό που το Εργατικό Κέντρο, είχαμε ως προμετωπίδα των προηγούμενων μηνών ήταν η προστασία των εργαζομένων, να έχουν υγεία και ασφάλεια μέσα στους χώρους εργασίας, στην εντατικοποίηση, και αποδεικνύεται ότι στο βωμό του κέρδους, οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους και καταλήγουν μ' αυτή την κατάσταση, βρίσκουν τραγικό θάνατο».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως σε προγενέστερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί ελλείψεις: «Εμείς και το καλοκαίρι συμμετείχαμε σ' ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας εδώ πέρα και κάναμε έναν έλεγχο, βέβαια με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα.

Εντοπίσαμε κάποιες [...] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]. Είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες για να μας πουν ακριβώς».

«Φούρνοι με αέριο ψήνουν τα μπισκότα, δεν ξέρουμε τι άλλες δεξαμενές έχουν»

Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και το τι ακριβώς βρίσκεται στους χώρους όπου έγινε το δυστύχημα ο κ. Λιατίφης δήλωσε: «Εδώ έχουμε τους φούρνους, ψήνονται τα μπισκότα, που χρησιμοποιούν υγραέριο αυτό, κατά κύριο λόγο.

Τώρα τα υπόλοιπα, τι δεξαμενές έχουν, τι μηχανήματα έχουν γύρω-γύρω, προφανώς είναι ένα εργοστάσιο που καταλαβαίνετε τώρα... Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις, σε σχέση με το τι συνέβη και έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός».

Κλείνοντας προανήγγειλε κινητοποιήσεις: «Και αυτό προσπαθούμε τώρα, γι' αυτό έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία του Τρικάλων εδώ, αύριο, ώστε να πιέσουμε για να βρεθούν οι ένοχοι να πληρώσουν γι' όλη αυτή την κατάσταση».