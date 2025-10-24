Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος για τη μητροκτονία – Επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (25/10), ο 18χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του σε χωριό της περιοχής.
Μετά από πολύωρη απολογία, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.
Η υπεράσπιση ανακοίνωσε ότι θα αιτηθεί τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους, η εξέταση σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Οι δικηγόροι του 18χρονου απορρίπτουν την αρχική του ομολογία στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την οποία σχεδίαζε επί μήνες τη δολοφονία της μητέρας του. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε «εν βρασμώ ψυχής».
