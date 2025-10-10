Τρίπολη: Καρέ - καρέ η αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων - «Βοήθεια, τι κάνεις;»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τρίπολη το αιματηρό περιστατικό μεταξύ δύο μαθητών, ηλικίας 12 και 13 ετών, κοντά σε σχολικό συγκρότημα της πόλης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των δύο, που νοσηλεύεται στην εντατική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10), περίπου 200 μέτρα μακριά από Γυμνάσιο της περιοχής, όταν οι δύο ανήλικοι ήρθαν σε συμπλοκή και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας τραυμάτισε τον άλλο στο χέρι, ενώ στη συνέχεια, όταν ο δεύτερος τον αφόπλισε, τον μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη. Ο πρώτος μαθητής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ ο δεύτερος, με πιο σοβαρά τραύματα –χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του– διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι ανήλικοι φέρεται να απέδωσαν τη συμπλοκή σε προσωπικές διαφορές.

«Βοήθεια! Τι κάνεις;»

Τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε βίντεο από το περιστατικό, στο οποίο φαίνεται ο 13χρονος να καταδιώκει τον 12χρονο και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, να τον τραυματίζει με μαχαίρι. Στο υλικό ακούγεται το τραυματισμένο παιδί να φωνάζει «Βοήθεια! Τι κάνεις;».

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο να τρυπήσει την καρωτίδα του – στο χιλιοστό τη γλίτωσε. Τον έχει τραυματίσει στον αυχένα, στο πλάι και στον ώμο, τον σακάτεψε», ανέφερε ο πατέρας του 12χρονου θύματος.

«Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζητούσε βοήθεια», πρόσθεσε.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ανηλίκων για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων των παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με τρεις εξ αυτών να συλλαμβάνονται.

Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Την έρευνα και το προανακριτικό έργο έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.