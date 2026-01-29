Τρισάγιο στην Τιμισοάρα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ – Με C‑130 η επιστροφή των σορών στη Θεσσαλονίκη

Το ελληνικό C‑130 έφτασε στην Τιμισοάρα για να παραλάβει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο με νεκροφόρες και τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη τους, στα ελληνικά και τα ρουμανικά.

Πάνω σε κάθε φέρετρο ήταν γραμμένα τα ονόματα και οι ηλικίες των θυμάτων, ενώ ο μητροπολίτης Ιωάννης άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε καθένα από αυτά.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, φώναξε ένα προς ένα τα ονόματα των επτά νέων που σκοτώθηκαν, απευθύνοντας παράλληλα μήνυμα στη ρουμανική γλώσσα.

Μετά το τρισάγιο ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς των φερέτρων στο εσωτερικό του C‑130, το οποίο θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αναμένεται να βρίσκονται οπαδοί του ΠΑΟΚ για να υποδεχθούν τις σορούς και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φίλους της ομάδας.

Βίντεο του Orange Press Agency, δείχνει τη συγκλονιστική εικόνα με τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Υποδοχή των θυμάτων από τους φίλους του ΠΑΟΚ

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα υποδεχθούν το C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας και θα κάνουν τον γύρο του σταδίου.

Στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4 όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Επέστρεψαν οι δύο τραυματίες από τη Ρουμανία

Για την Ελλάδα αναχώρησε το ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, τύπου King Air, μεταφέροντας τους δύο πιο ελαφρά τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία.

Λίγο μετά τις 11:00 οι δύο άνδρες, 28 και 20 ετών, επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1), προερχόμενο από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα. Μετά τη σύντομη νοσηλεία τους στη Ρουμανία, μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για περαιτέρω φροντίδα.

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα βρέθηκαν και οι γονείς του 20χρονου, παρακολουθώντας από κοντά τη διαδικασία αεροδιακομιδής του παιδιού τους.

Η κατάσταση της υγείας τους

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση του 28χρονου θεωρείται καλή, με ήπια προβλήματα, ωστόσο οι γιατροί κρίνουν απαραίτητη τη συνέχιση της νοσηλείας του για προληπτικούς λόγους.

Λίγο πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα του 20χρονου, ο οποίος φέρει πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Την ίδια ώρα, ο τρίτος τραυματίας, επίσης 20 ετών, ο Κώστας, υποβλήθηκε χθες (28/1) σε χειρουργική επέμβαση και δεν είναι σε θέση να επιστρέψει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.