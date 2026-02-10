Τριζόνια Φωκίδας: Το άγνωστο νησάκι που παραλίγο να αγοράσει ο Ωνάσης - Η απάντηση των κατοίκων

Τα Τριζόνια Φωκίδας είναι το νησί του Κορινθιακού που είχε «ερωτευτεί» ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το έχουν επισκεφτεί η Κέιτ Μος και η Κριστίν Λαγκάρντ.

Πρόκειται για ένα μικρό νησί του Κορινθιακού που είχε βάλει στόχο κάποτε να αγοράσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Κάποιοι κάτοικοι, όπως αναφέρουν στον ΣΚΑΙ, είχαν πει «όχι» στην επιθυμία του Αριστοτέλη Ωνάση περί αγοράς.

Επίσης είναι το μοναδικό νησί του Κορινθιακού, το οποίο κατοικείται και τον χειμώνα λόγω της απουσίας τουριστών αποτελεί ένα πολύ ήσυχο μέρος.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι το καλοκαίρι περνούν περίπου 3.000 τουρίστες, ενώ τον χειμώνα μένουν μόνο οι ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι.

Λίγα λόγια για τα Τριζόνια Φωκίδας

Τα Τριζόνια είναι το μεγαλύτερο και μοναδικό κατοικημένο νησί του Κορινθιακού κόλπου, με έκταση 2,5 τ.χλμ. και πληθυσμό μικρότερο των 40 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021, και διοικητικά ανήκουν στον Νομό Φωκίδας, στον Δήμο Δωρίδας.

Αποτελούν μέρος ενός μικρού νησιωτικού συμπλέγματος μαζί με τα ακατοίκητα νησάκια Άγιος Ιωάννης, Πλανέμι και Πρασούδι, ενώ στο κέντρο τους δεσπόζει ένα προστατευμένο φυσικό λιμάνι που έχει διαμορφωθεί σε μαρίνα σκαφών αναψυχής. Το νησί χαρακτηρίζεται από χαμηλό ανάγλυφο, με ψηλότερο σημείο την Αετόραχη στα 106 μέτρα, πλούσια μεσογειακή βλάστηση και τρεις παραλίες, με σημαντικότερη την Πούντα με την κοκκινωπή αμμουδιά.

Έχει ανακηρυχθεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και απαγορεύει την κυκλοφορία τροχοφόρων, ενώ βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από τις ακτές της Στερεάς Ελλάδας και είναι εύκολα προσβάσιμο με πλοιάριο από τα Χάνια.