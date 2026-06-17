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Τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο: Δεν ήταν η 37χρονη στο τιμόνι - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές των οδηγών

Όλα όσα δήλωσε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου για το τροχαίο δυστύχημα με την 37χρονη Ιταλίδα στη Μύκονο. Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις των δύο οδηγών.

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Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
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Έχει συγκλονίσει το τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, όπου μια 37χρονη που ήταν στο νησί για το μπατσελορέτ της, έχασε τη ζωή της. 

Υπενθυμίζεται ότι, η 37χρονη είχε μια κόρη και εργαζόταν στον οίκο μόδας Prada, ενώ ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος για τις 20 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για το περιστατικό

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, έφερε στο φως νέες λεπτομέρειες για το περιστατικό., το οποίο ερευνά η αστυνομία της Μυκόνου έδω και δύο ημέρες. 

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στο όχημα που φέρεται να συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο διερχόμενο όχημα, επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα. Η γυναίκα δεν ήταν οδηγός αλλά καθόταν στο πίσω κάθισμα. 

Μάλιστα, μια φίλη της έχει επίσης διακομιστεί στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη. 

Μύκονος: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις των δύο οδηγών

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι δύο οδηγοί του οχήματος - και αυτό όπου επέβαινε η 37χρονη, και αυτό που συγκρούστηκε -  δεν είχαν καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα με όσα έδιξαν οι προβλεπόμενες εξετάσεις.  

Το γεγονός ότι η γυναίκα αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά δύο ημέρες αργότερα κατέληξε, αλλάζει τη νομική διάσταση της υπόθεσης.

«Με αυτή την εξέλιξη ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς διαφοροποιείται και η ποινική δίωξη», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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