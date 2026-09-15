Τροχαίο κοντά στον Σταθμό Λαρίσης: Συνελήφθη ο οδηγός που πατινιού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον μοτοσυκλετιστή

Συνελήφθη ο οδηγός πατινιού που συγκρούστηκε το απόγευμα της Δευτέρας με οδηγό δικύκλου, στην οδό Σάμου, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, και την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αναβάτης εγκατέλειψε τον άλλο οδηγό, και τράπηκε σε φυγή παρόλο που ευθυνόταν για το τροχαίο καθώς «πιάστηκε» από τις κάμερες να κινείται ανάποδα, ενώ νωρίτερα είχε παραβιάσει φανάρια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τροχαίο κοντά στον Σταθμό Λαρίσης: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει: «Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες χθες (14-9-2026), από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. 20χρονος αλλοδαπός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας και εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Σάμου, παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά στην περιοχή του Μεταξουργείου και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. που περιπολούσαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για το τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα με εγκατάλειψη του υπαίτιου οδηγού, προέβησαν σε επισταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπου τελικά εντοπίστηκε ο εμπλεκόμενος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος οδηγούσε χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα», κλείνει η ανακοίνωση.