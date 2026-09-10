Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε ο οδηγός του ΟΑΣΘ - Η κατάσταση των τραυματιών

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα όσον αφορά στα αίτια του σοβαρού τροχαίου που έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη (09/09), με δύο λεωφορεία του ΟΑΣΘ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες, η μία εκ των οποίων σοβαρά.

Λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση «Καν Καν», όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης.

Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Τέσσερις γυναίκες, που βρίσκονταν στην στάση τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού και μεταφέρθηκαν στο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Η κατάσταση των τραυματιών μετά το τροχαίο με το λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Η 21χρονη υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση καθώς φέρει σοβαρό κάταγμα στο πόδι. Η επέμβαση έγινε από ομάδα ειδικών: χειρουργών ορθοπαδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Εκτός του ποδιού, φέρει τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία όμως δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Στο νοσοκομείο παραμένει και μία 62χρονη γυναίκα, ενώ εξιτήριο έλαβαν μία 50χρονη και μία 17χρονη, που έφεραν ελαφρύς τραυματισμούς.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο το γιατί δεν σταμάτησε ο οδηγός του ΟΑΣΘ, με την έρευνα να έχει επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο.