Τροχαίο με οπαδούς ΠΑΟΚ: Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και την Κατερίνη 4 από τους 7 νεκρούς

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την περιοχή της Ημαθίας.

τρροχαίο-ρουμανια-οπαδοι-παοκ
Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ | youtube.com/ΕΡΤ Α.Ε.
Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Διαβάστε ακόμα: Ρουμανία: 7 οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στο θανατηφόρο δυστύχημα - Η ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας

Το μοιραίο βαν κατευθυνόταν προς τη Γαλλία μέσω Ρουμανίας ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ.

Όπως μετέδωσαν ΜΜΕ της Ρουμανίας, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στο χωριό Λαγκόζ ,κοντά στην Τιμισοάρα ενώ συνολικά ενεπλάκησαν μετά την σύγκρουση του βαν με το βυτιοφόρο και άλλα δύο οχήματα.

