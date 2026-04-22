Τροχαίο στη Λιοσίων: Ελεύθεροι διαχειριστής και ιδιοκτήτρια του δικύκλου - Ενώπιον ανακριτή αύριο ο οδηγός

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ο φερόμενος ως διαχειριστής της μηχανής καθώς και η φερόμενη ιδιοκτήτρια του δικύκλου, που οδηγούσε ο 16χρονος κατηγορούμενος για την παράσυρση της 16χρονης στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον φερόμενο ως διαχειριστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια της μηχανής αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή όρων.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή ο οδηγός και ο συνοδηγός του τροχαίου στη Λιοσίων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Νωρίτερα, θετικά ήταν τα νέα για την κατάσταση της υγείας της16χρονης που παρασύρθηκε από οδηγό μηχανής στη Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18/4).

Σύμφωνα με τα νεότερα, η 16χρονη που υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και στην κλείδα, καθώς και ρήξη σπλήνας και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και παρουσιάζει κινητικότητα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υγείας της, σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξή της.