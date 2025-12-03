Στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που σκόρπισε τον θάνατο στη Λούτσα, πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με το orange press agency, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο (04/12) στον ανακριτή.

Το αίτημα για την αναβολή της διαδικασίας υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης, προκειμένου να μελετηθούν νέα στοιχεία τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν το πρωί αποκάλυψαν ότι ο νεαρός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα, ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε έναν 24χρονο πεζό, ενώ δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με μία 21χρονη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 29χρονος οδηγούσε έχοντας καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες. Ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης, ενώ το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο και είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Από την προανάκριση της Τροχαίας και το οπτικό υλικό που εξετάζεται, προκύπτει ότι ο οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, ξεπερνώντας κατά τρεις φορές το όριο των 30 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοντέρ του οχήματος έδειχνε πάνω από 90 χλμ/ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο 29χρονος καλείται πλέον να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα βαριές, καθώς το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην κοινή γνώμη.