Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη ο 29χρονος - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές

Ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα θα βρεθεί σήμερα (3/12) ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα.

Εκτός από κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι τοξικολογικές εξετάσεις τον έδειξαν θετικό και σε κοκαΐνη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 29χρονος γόνος επιχειρηματία, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με το αμάξι του, σκοτώνοντας έναν 24χρονο και τραυματίζοντας άλλα τρία άτομα.

Αρτέμιδα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 29χρονος

Οι αστυνομικοί της τροχαίας, προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» αρχικά τη διαδρομή του 29χρονου οδηγού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο, κινούταν με αυτές τις υψηλότατες ταχύτητες στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Μάλιστα, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Παράλληλα είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα τροχαίο στη Βραυρώνα το οποίο και σημειώθηκε επίσης εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητα, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος

Σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο 29χρονος οδηγός.

Ο νεαρός οδηγός θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου, όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονου της φίλης του, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι.