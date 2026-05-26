Τροχαίο στη Μυτιλήνη: Βίντεο καταγράφει τη μοιραία στροφή της μηχανής - Θρήνος για τους δύο νέους

Η τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης παραμένει συγκλονισμένη από το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Παναγιούδας, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο αγόρια ήταν φίλοι και επέστρεφαν προς την πόλη της Μυτιλήνης έπειτα από επίσκεψη σε παραλία της Θερμής, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία η μοτοσικλέτα που οδηγούσαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χάνει την πορεία της σε αριστερή στροφή. Το δίκυκλο προσκρούει αρχικά σε κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολώνα φωτισμού.

Στο ίδιο υλικό φαίνεται πως μαζί τους κινούνταν ακόμη δύο μηχανές, οι οποίες πέρασαν κανονικά τη στροφή χωρίς να εμπλακούν στο δυστύχημα.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.