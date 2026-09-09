Νεότερη ενημέρωση βγήκε στο φως της δημοσιότητας για την κατάσταση της υγείας των 4 γυναικών που τραυματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι, που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21χρονη, η οποία υπέστη τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς από το τροχαίο.

Η 21χρονη τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, Στη Χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες , οι οποίες αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς για τη φάση της ανάρρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε άλλο αστικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στη στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι γυναίκες, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι άλλες δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών (...) Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της. Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ» υπογραμμίζεται αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΟΑΣΘ για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ αναφέρει επίσης ότι το τροχαίο συνέβη στις 12.55 το μεσημέρι, όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΘ, που κινείτο επί της οδού οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, έπεσε πάνω στη στάση «Καν – Καν» . Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

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Παράλληλα τονίζεται ότι, βρίσκεται σε πλήρη συννενόηση με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των τεσσάρων ανθρώπων, που τραυματίστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή λεωφορείου του. Παράλληλα, εκφράζει στην αμέριστη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους και εύχεται ταχεία επικοινωνία και ανάρρωση.