Στο χειρουργείο βρίσκεται η 25χρονη κοπέλα του 24χρονου που πέθανε ακαριαία, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα.

Υπενθυμίζεται ότι, οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα προκαλώντας τον θάνατο ενός 24χρονου και των τραυματισμό των υπόλοιπων τριών επιβαινόντων.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αφού τόνισε το πόσα πολλά τροχαία σημειώνονται στη χώρα μας καθημερινά, μίλησε στο Mega, για την κατάσταση της 25χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά μετά το τροχαίο.

«Έχουμε δύο νέα παιδιά. Το ένα είναι νεκρό και το άλλο είναι στο ΚΑΤ και δίνει μάχη για τη ζωή του. Διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, ο οδηγός και του παρασχέρθηκαν πρώτες βοήθειες και με συνοδεία αστυνομίας έφυγε από το ΚΑΤ.

Υπήρχαν τρεις πεζοί: δύο αδέλφια και μια 25χρονη οικογενειακή φίλη. Η αδελφή και η μητέρα πήραν εξιτήριο.

Το 25χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχει κάκωση στο κρανίο. Έχει κροταφική βλάβη που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, και ανοιχτό κάταγμα κνύμης και χειρουργείται αυτή τη στιγμή. Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει».

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός

Σήμερα (01/12) αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μεταφερθεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Μητέρα 29χρονου: «Δυστυχώς είναι το παιδί μου»

Η μητέρα του φονιά οδηγού, που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μιλώντας στο MEGA ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Αρτέμιδα: Το χρονικό

Υπενθυμίζεαι ότι, ο 29χρονος όπως φαίνεται και από τις κάμερες, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευθεί προς τα δεξιά, προσκρούοντας αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο.

Δίπλα από το δεύτερο αυτοκίνητο την ώρα της πρόσκρουσης, στέκονταν τέσσερα άτομα: Ο 24χρονος, 22χρονη αδελφή του, η 25χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του. Κατά πληροφορίες, εκείνη την ώρα είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή και έβγαζαν αποσκευές από το αυτοκίνητό τους, όταν τους χτύπησε ο 29χρονος.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, παρασύροντας τον 24χρονο που σκοτώθηκε ακαριαία.