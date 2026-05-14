Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και ξήλωσε 50 μέτρα πεζοδρομίου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μεθυσμένο οδηγό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Εγνατία Οδό, ο οποίος μάλιστα «πήρε σβάρνα» το πεζοδρόμο μέσα στη σύραγγα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, το συμβάν έλαβε χώρα στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ηγουμενίτσα προς τα Ιωάννινα μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματός του με αποτέλεσμα να πέσει πάν στο κράσπεδο και να ξηλώσει το πεζοδρόμιο σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων.

Μάλιστα, όταν έφτασε το ασθενοφόρο αρνήθηκε να μπει μέσα για να διακομιστεί στο νοσοκομείο ενώ ήθελε να ξεφύγει και από τις αρχές.

Αφού οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, ο οδηγός υπεβλήθη σε ακλοτέστ το οποίο έδειξε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του. Ύστερα συνελήφθη.