Τροχαίο στην Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην Κηφισίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής. Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με την κίνηση να είναι ασφυκτική.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα της ανόδου στο ύψος του Γηροκομείου, με εμπλεκόμενα οχήματα ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.