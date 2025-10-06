Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που χτύπησε και εγκατέλειψε 44χρονο με πατίνι

Η αστυνομία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό που χτύπησε με τη μηχανή του και εγκατέλειψε έναν 44χρονο που οδηγούσε πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο συλληφθείς είναι 46χρονος αλβανικής υπηκοότητας.

Πηγή: ΣΚΑΪ

