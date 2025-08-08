Τρομακτικός αέρας και «γλώσσες» φωτιάς στην Κερατέα: Διπλασιάστηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξαιρετικά απειλητικό μέτωπο έχει εξελιχθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Κερατέα, με ενδεικτική τη μαζική ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν υπερδιπλασιαστεί, καθώς επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Παράλληλα, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνονται οικισμοί

Για τη φωτιά που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, ήχησε και μήνυμα του 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους πολλαπλών περιοχών να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο, για να μη βρεθούν στο πέρασμα της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Δροσιάς, του Χάρβαλου, της Μαλιαστέκας, του Αγιάσματος και του Δημολακίου, καλώντας τους να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δημολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Πού έχει φωτιά τώρα: Ο Live χάρτης της NASA

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπως αυτά αποτυπώνονται με κόκκινες κουκίδες, καταγράφει σε δορυφορικές εικόνες η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος. Η NASA και τα συστήματα FIRMS/MODIS/VIIRS παρέχουν real‑time ενημέρωση για τον εντοπισμό πυρκαγιών.

Στον χάρτη διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους οι εστίες φωτιάς, την στιγμή που τα κατέγραψε ο δορυφόρος, με τα ενεργά μέτωπα σήμερα Κυριακή 8 Αυγούστου.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ