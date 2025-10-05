Τρόμος στην Αργυρούπολη: Της έσκισε τη μπλούζα, την έριξε κάτω και πήγε να τη βιάσει έξω από το σπίτι της

Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στην Αργυρούπολη .

Μία γυναίκα 60 ετών, βρισκόταν στη λεωφόρο Κύπρου έξω από το σπίτι της, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της, ένας νεαρός άνδρας την προσέγγισε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα, την έριξε στο οδόστρωμα και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η γυναίκα αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για να δώσει κατάθεση, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

