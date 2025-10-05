Στα χέρια της ΕΛΑΣ για 20ή φορά ο διανομέας που χτύπησε με κατσαβίδι οδηγό στην Ιερά Οδό: Κουβαλά τον μισό ποινικό κώδικα

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο 25χρονος διανομέας, ο οποίος επιτέθηκε με κατσαβίδι, σε οδηγό ΙΧ, έπειτα από παρατήρηση που του έγινε για τροχαία παράβαση. Το θύμα παραλίγο να χάσει το μάτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού.

Οι δύο άνδρες αντιπαρατέθηκαν λεκτικά για την παραβίαση STOP, με τον διανομέα να καρφώνει τελικά με κατσαβίδι στο μάτι τον 40χρονο οδηγό του ΙΧ, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο 25χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, έχει πάνω του τον μισό ποινικό κώδικα. 19 φορές έχει συλληφθεί για βαρύτατα αδικήματα αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Στο παρελθόν έχει συλληφθεί για:

2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων

2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του

2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

2019: Για ναρκωτικά

2018: Για ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί