Τρόμος στον Αλμυρό: Γύρισε το 6χρονο παιδί του ανάποδα και φώναζε στη μητέρα «θα σε σκοτώσω»

Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε στο δάσος «Κουρί» στον Αλμυρό, το Σάββατο (25/10), όταν ένας 42χρονος επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του και να άσκησε βία στο ανήλικο παιδί τους.

Σύμφωνα με τα gegonota.gr και τα όσα κατήγγειλε το θύμα, οι δύο τους έχουν χωρίσει από το 2019 και εκείνο το τριήμερο (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), δεν ήταν προγραμματισμένο να πάρει ο κατηγορούμενος το παιδί, σπίτι του. Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, συμφώνησαν από κοινού να το πάρει.

Το πρωί του Σαββάτου, η μητέρα του παρέλαβε ξανά το παιδί προκειμένου να το πάει σε παιδικό πάρτυ. Μετά την λήξη του πάρτυ ωστόσο, το 6χρονο κοριτσάκι δεν ήθελε να επιστρέψει στον πατέρα του, ο οποίος πήγε να συναντήσει την πρωην σύζυγο με διάθεση για καβγά.

Σύμφωνα με την παθούσα, τη στιγμή που εκείνη ρώτησε το παιδί αν θέλει να μείνει μαζί της, ο 42χρονος το άρπαξε βίαια, το κρατούσε με το κεφάλι προς τα κάτω και στη συνέχεια την έπιασε από τον λαιμό και τον ώμο, ενώ φώναζε πως «θα τη σκοτώσει». Το παιδί ούρλιαζε και μάρτυρες του επεισοδίου παρενέβησαν για να τον απομακρύνουν.

Η μητέρα κάλεσε την αστυνομία, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Η παθούσα υποστήριξε ακόμη ότι ο 42χρονος τραβούσε βίντεο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, της απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Όπως κατέθεσε, το παιδί είναι ταραγμένο από το περιστατικό και παρακολουθείται από ψυχολόγο.

Ως μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν η μητέρα και η νυν σύντροφος του κατηγορούμενου, οι οποίες τον περιέγραψαν ως «καλό παιδί» που αγαπά την κόρη του και δεν είναι βίαιος. Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο με το περιστατικό, το οποίο παρακολούθησαν οι δικαστές.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτική δύναμη υπό τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων την παθούσα και το παιδί τους.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

