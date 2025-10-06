Τρόμος στον Ωρωπό: Μπούκαρε στο σπίτι της πρώην, ξυλοκόπησε τον νυν και την απήγαγε - Έσπευσε διαπραγματευτής

Σκηνές που θυμίζουν χολιγουντιανή ταινία τρόμου, εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (6/10) στον Ωρωπό, όταν 47χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην κοπέλας του, στο οποίο διαμένει με τον νέο σύντροφό της.

Ο δράστης επιτέθηκε στον νέο σύντροφο της 37χρονης γυναίκας, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα, ενώ στη συνέχεια πήρε την πρώην του με το ζόρι και την οδήγησε στο σπίτι του, στην οδό Κολοκοτρώνη, όπου κλειδώθηκαν μέσα.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, στο οποίο μετέβη και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ. προκειμένου να τον πείσει να παραδοθεί. Ύστερα από αρκετή ώρα, ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το σπίτι, καθώς τον έπεισε η γυναίκα.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

