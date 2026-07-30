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Τροποποιήσεις δρομολογίων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Αιγαίο επικρατούν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 Μποφόρ - Τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν.

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Θυελλώδεις άνεμοι σε λιμάνι
Θυελλώδεις άνεμοι σε λιμάνι | Eurokinissi
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Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Αιγαίο επικρατούν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 Μποφόρ.

Από τη Ραφήνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.» στις 17.30 για 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς».

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

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