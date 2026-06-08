Τυχεροπούλου στη δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα είπε για τα «μεταφερόμενα» βοσκοτόπια

Σημαντικές αποκαλύψεις για οργανωμένο σύστημα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για «συγκεκριμένο μοτίβο απάτης», το οποίο, όπως υποστήριξε, συνιστούσε δομημένη και επαναλαμβανόμενη εγκληματική πρακτική με στόχο την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων από το εθνικό απόθεμα. Σύμφωνα με την ίδια, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου ΑΦΜ από την Κρήτη δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, ενώ οι ίδιες εκτάσεις εμφανίζονταν να αλλάζουν “χέρια” από χρονιά σε χρονιά.

Η κα. Τυχεροπούλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξε επίσης ότι οι έλεγχοι δεν είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα, αλλά ήταν κυρίως τυπικοί, στρέφοντας εμμέσως τα πυρά της προς προηγούμενες διοικήσεις και ανώτερα στελέχη του οργανισμού.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο παραπλάνησης των κατηγορουμένων, σημείωσε ότι όσοι επικαλούνται κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξηγήσουν από ποιον ακριβώς παραπλανήθηκαν.

Παράλληλα, ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή συνεχίζονται οι απολογίες συλληφθέντων σε ξεχωριστή δικογραφία που αφορά κύκλωμα φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων μέσω εικονικών δηλώσεων, με τη δράση του να τοποθετείται από το 2019 έως το 2024 και τη συνολική ζημία να εκτιμάται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα χρήματος.