Τζίνα Αλιμόνου για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - «Είμαι καλά, ζήτησα βοήθεια αμέσως»

Για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των αρχών.

«Είμαι καλά. Γράφτηκαν πολλά. Ζήτησα αμέσως βοήθεια, για να μη χρειαστεί να χειριστώ μόνη μου την κατάσταση. Όλα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Πίστευα ότι θα γίνει απλώς μία σύσταση, δεν ήξερα ότι θα πάει η υπόθεση στον εισαγγελέα», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, όταν ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου φέρεται να της επιτέθηκε δύο φορές μέσα στο σπίτι της – αρχικά γύρω στις 23:00 το βράδυ και ξανά τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 05:00.

Μετά τη δεύτερη επίθεση, κλήθηκε η Άμεση Δράση και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Αγίας Παρασκευής, όπου κατέθεσαν σχετικά με τα γεγονότα.

Κατόπιν εντολής, ο 49χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία. Ο ίδιος θα οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα.

«Δεν είχα δει βίαιη συμπεριφορά»

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», στενός φίλος και συνεργάτης του πρώην συντρόφου της Αλιμόνου εξέφρασε την έκπληξή του για το περιστατικό:

«Είναι πολύ ήρεμος, πολύ καλό παιδί, από καλή οικογένεια. Δεν είχα δει ποτέ βίαιη συμπεριφορά από μέρους του. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Με την Τζίνα είχαν σχέση για έναν χρόνο και έχουν ήδη χωρίσει. Δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα ειπωθεί. Δεν είχε ποτέ προβλήματα με τις συντρόφους του», δήλωσε χαρακτηριστικά.