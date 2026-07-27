Τζων Τίκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή - Η μάχη με την ALS

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της αθηναϊκής νύχτας των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ο Τζων Τίκης την περασμένη Παρασκευή.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μέσα από μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η κόρη του Άντζελα Τίκη ανακοίνωσε ότι η κηδεία του τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας.

«Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίού, στις 12,00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο τους ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τζον Τίκης | Instagram

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Η μάχη με την ALS

Σύμφωνα με ανάρτηση της Μάγδας Τσέγκου, ο Τζων Τίκης εδώ και αρκετούς μήνες έδινε μάχη με την ALS.

«Εδώ και αρκετούς μήνες έδινε μια πολύ δύσκολη και άνιση μάχη με την ALS, μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που προχωρούσε γρήγορα και του στερούσε σιγά σιγά κάθε δυνατότητα να κινείται και να επικοινωνεί.

Οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν περισσότερο, οι δύο κόρες του, η Αννίτα και η Άντζελα, ήταν συνεχώς δίπλα του. Τον φρόντιζαν με απέραντη αγάπη, όμως καθημερινά έβλεπαν την κατάστασή του να επιδεινώνεται και πονούσαν, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την εξέλιξη της ασθένειας.

Στα τελευταία στάδια, ο Τζων Τίκης δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει. Η επικοινωνία του γινόταν μόνο με τα μάτια. Με ένα βλέμμα έλεγε όλα όσα δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν λέξεις. Ήταν μια εικόνα που λύγιζε όποιον βρισκόταν δίπλα του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχασε ποτέ την αξιοπρέπειά του. Η οικογένειά του επέλεξε να κρατήσει αυτή τη δύσκολη μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας τον άνθρωπό τους μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε η γνωστή δημοσιογράφος για τον τραγουδιστή.