«Ξαλάφρωσα, αγαλλίασε η ψυχή μου»: Η μεγαλύτερη βεντέτα έκλεισε με αίμα μέσα στο δικαστήριο - «Δίκασε» τον φονιά του γιου του

Ο Γιάννης Παπαδόσηφος από το Ρέθυμνο, ένας χαροκαμένος πατέρας που σκότωσαν τον γιο του με τέσσερις σφαίρες, αποφάσισε ο ίδιος να «λευτερωθεί» και να αποδώσει δικαιοσύνη! Σκότωσε τον φονιά του γιου του μέσα στο Εφετείο με όπλο, που ο μύθος λέει πως είχε κρύψει μέσα στη γενειάδα του. Ένα γερμανικό πιστόλι που είχε πάρει από έναν ναζί στη μάχη της Κρήτης.

Όταν ξάπλωσε νεκρό, τον φονιά του γιου του, ο Παπαδόσηφος είπε «ξαλάφρωσα, αγαλλίασε η ψυχή μου», ενώ ένας πατέρας που είχαν δολοφονήσει τον γιο του, τον πλησίασε και του είπε: «Εσύ ξαλάφρωσες».

Παπαδόσηφος | Youtube

Διαβάστε ακόμα: Σαρτζετάκη – Πενταράκη: Η μακροβιότερη και πιο διάσημη βεντέτα της Κρήτης - 70 χρόνια αίματος και φόβου

Για τα μάτια μιας γυναίκας

Ο 27χρονος τότε Μανώλης Παπαδόσηφος πήγε να συναντήσει σε καφενείο του Ρεθύμνου τον Γιάννη Βενιαράκη. Οι δύο τους φιλονικούσαν συχνά για τα μάτια μιας γυναίκας.

Όταν ο Βενιαράκης είδε τον Παπαδόσηφο να ζυγώνει, ανέβηκε στο πατάρι του μαγαζιού. Ο Παπαδόσηφος τον ακολούθησε.

Ο φονιάς Βενιαράκης | Youtube

Μετά από λίγα λεπτά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Βενιαράκης είχε πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Μανώλη Παπαδόσηφο στο στήθος. Συνελήφθη αμέσως και δικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη. Πέντε χρόνια αργότερα όμως άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Η δεύτερη δίκη αποφασίστηκε να γίνει στην Αθήνα, καθώς οι αρχές φοβόντουσαν επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Στο Εφετείο του Πειραιά μεταξύ των δεκάδων μαυροφορεμένων κτητικών ήταν και ο Γιάννης Παπαδόσηφος, ο πατέρας του Μανώλη. Είχε ταξιδέψει στην Αθήνα, μοναχά για ένα σκοπό. Να αποδώσει δικαιοσύνη.

Παπαδόσηφος | Youtube

Παπαδόσηφος | Youtube

Διαβάστε ακόμα: Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ

«Τώρα λευτερώθηκα»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, στις 20 Δεκεμβρίου 1988, ο Παπαδόσηφος σάλταρε γρήγορα πίσω από τον φονιά Βενιαράκη και τον πυροβόλησε πέντε φορές. Οι σφαίρες τον διαπέρασαν και καρφώθηκαν στα έδρανα. Είχε σκοτώσει τον δολοφόνο του γιου του και μονολόγησε: «Τώρα λευτερώθηκα».

Ο Βενιαράκης νεκρός | Youtube

Το όπλο με το οποίο ο Παπαδόσηφος σκότωσε τον Βενιαράκη ήταν ένα γερμανικό λούγκερ, που ο ίδιος μαζί με τον πατέρα του είχε αρπάξει από έναν στρατιώτη της ναζιστικής Βέρμαχτ κατά τη διάρκεια της «Μάχης της Κρήτης». Πολλοί αναρωτήθηκαν πως το πέρασε μέσα στο δικαστήριο. Ο ίδιος ποτέ δεν το αποκάλυψε και έλεγε πως το είχε πάνω του, αλλά δεν τον έψαξαν οι αστυνομικοί.

Έτσι,γρήγορα δημιουργήθηκε ο «μύθος», ότι ο Παπαδόσηφος είχε κρύψει το όπλο κάτω από τη μεγάλη γενειάδα που είχε αφήσει μετά τον θάνατο του γιου του και οι αστυνομικοί από σεβασμό δεν τον έψαξαν εκεί.

Παπαδόσηφος | Youtube

Διαβάστε ακόμα: Βεντέτα στα Βορίζια: Το χωριό πνίγεται στο αίμα 70 χρόνια μετά - Η παρατήρηση για το κόψιμο ξύλων έφερε 6 νεκρούς

Ο Γιάννης Παπαδόσηφος καταδικάστηκε για φόνο εκ προμελέτης σε 14 χρόνια φυλάκισης. Εξέτισε πέντε χρόνια από την ποινή του στη φυλακή και επέστρεψε στο Ρέθυμνο.

Πέθανε στις 2 Μαΐου 2012, σε ηλικία 87 ετών.



