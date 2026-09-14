Xάρης Δούκας για μετρό Κυψέλης: «Στην εισαγγελία το πόρισμα για τις καθιζήσεις» - Οι «κόκκινες» γραμμές

Στην Εισαγγελία Αθηνών διαβιβάζει τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές και τις καθιζήσεις που έχουν προκληθεί σε κτίρια της Κυψέλης από τις εργασίες του μετρό.

Σε συνάντηση που είχε το απόγευμα της Δευτέρας στο Δημαρχείο με εκπροσώπους των κατοίκων της περιοχής, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι οι ανησυχίες εντείνονται μετά και την παραίτηση του προέδρου της «Ελληνικό Μετρό», Χρήστου Καραδήμα, θέτοντας τρεις αδιαπραγμάτευτους όρους για την ασφάλεια των πολιτών.

Χ. Δούκας: «Στον εισαγγελέα το πόρισμα – Τρεις άμεσες προϋποθέσεις»

«Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό. Τις επόμενες ημέρες θα διαβιβάσω, ως οφείλω, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων στον εισαγγελέα», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, περιγράφοντας τα απαιτούμενα βήματα:

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«Νούμερο 1. Άμεσα να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια. Νούμερο 2. Δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων. Νούμερο 3. Ασφαλής επανέναρξη του μετροπόντικα. Όσον αφορά το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής και είναι και ζητούμενο, να έχουμε αυτή τη φορά πρόσβαση, όπως το έχουμε ζητήσει έτσι και αλλιώς για τα κτίρια, στο πλήρες πόρισμα που έχει διαμορφωθεί για το πώς, με ποιον τρόπο θα ξεκινήσει ο μετροπόντικας και τι πήγε λάθος μέχρι τώρα».

Ικανοποίηση και αιχμές από τους κατοίκους της Κυψέλης

Από την πλευρά της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση του Δήμου: «Ο δήμαρχος για ακόμα μια φορά δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στον αγώνα μας. Θα απευθυνθεί στην Εισαγγελία Αθηνών για να βοηθήσει στην εισαγγελική έρευνα και να παραδώσει το πόρισμα των δύο εμπειρογνωμόνων και θα συνεχίσουμε με κάθε μέθοδο να πιέζουμε για να διασφαλιστεί η παραμονή των ανθρώπων μέσα στα κτίριά τους και η συνέχιση του έργου να γίνει με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια».

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων Πέτρος Κωνσταντίνου χαρακτήρισε την παραίτηση της διοίκησης του φορέα ως ομολογία αποτυχίας: «Η σημερινή συνάντηση είναι ένα βήμα μετά την παραίτηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό, μια παραίτηση ομολογία της αποτυχίας τους, ομολογία των ψεμάτων τα οποία είπαν στους κατοίκους ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στα κτίριά τους. Εμείς θεωρούμε ότι οι ευθύνες είναι πάρα πολύ ψηλά και θα πάμε μέχρι τέλους τη διεκδίκηση ότι τώρα πρέπει να γίνουν άμεσα οι μελέτες για τα κτίρια, να γίνει η αποκατάσταση και σε επόμενο στάδιο έχουμε να δούμε την επανεκκίνηση του μετροπόντικα, αφού εξηγήσουν τι πήγε στραβά. Τέμπη γίναν στην Κυψέλη, καμία συγκάλυψη δεν θα γίνει».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη σκιά των διοικητικών εξελίξεων στην «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», όπου η παραίτηση του Χρήστου Καραδήμα έγινε δεκτή από την Υπουργική Συνέλευση, με τον Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο να αναλαμβάνει μεταβατικός πρόεδρος. Αν και επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, η αποχώρηση, σύμφωνα με παράγοντες του δήμου και της πλευράς των κατοίκων, συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη.

Υπενθυμίζεται ότι η διέλευση του μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθιζήσεων που έχουν καταγραφεί σε 14 κτίρια. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν διεύρυνση των ρηγματώσεων σε φέροντα στοιχεία, όπως κολώνες και κλιμακοστάσια, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τη συμπεριφορά των κατασκευών σε περίπτωση ενδεχόμενης σεισμικής δραστηριότητας.