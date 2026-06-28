Η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη δεν είναι στην Ελλάδα: Το «κρυμμένο διαμάντι» που πήρε την πρωτιά

Αν ακόμα δεν έχετε κανονίσει πού θα περάσετε μερικές μέρες του καλοκαιριού και θα κάνετε τις βουτιές σας ίσως μια πρόσφατη έρευνα σας βοηθήσει να επιλέξετε εφόσον το εξωτερικό «παίζει» επίσης στο μυαλό σας.

Οι ειδικοί ταξιδιωτικής ασφάλισης της Quotezone.co.uk δημιούργησαν τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Παραλιών 2026 (European Beach Index 2026), με στόχο να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να εντοπίσουν ποιοτικούς και οικονομικά προσιτούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η έρευνα αξιολόγησε δέκα παραλίες σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η θερμοκρασία θάλασσας και αέρα, οι αξιολογήσεις, το κόστος διαμονής και ποτών στην περιοχή, καθώς και η απόσταση από το πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται στην κορυφή, με την παραλία Mogren να ξεπερνά πολλούς από τους πιο καθιερωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς χάρη στις θερμές κλιματικές συνθήκες, τη μαγευτική ακτογραμμή της Αδριατικής και το ιδιαίτερα χαμηλό συνολικό κόστος.

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Η Κύπρος και η Ισπανία ακολουθούν, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Αναλυτικότερα, το Μαυροβούνιο ξεχωρίζει για το χαμηλό κόστος διακοπών. Μια τριήμερη διαμονή στην Budva, την περιοχή όπου βρίσκεται η παραλία Mogren, κοστίζει κατά μέσο όρο λίγο λιγότερο από 228 ευρώ, ενώ μια βαρελίσια μπύρα μπορεί να βρεθεί με λιγότερο από 1,75 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Νησί στην Κύπρο, η οποία είχε κατακτήσει την κορυφή της κατάταξης τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζει να συγκεντρώνει υψηλές βαθμολογίες χάρη στα τιρκουάζ νερά της και τις ιδιαίτερα θερμές κλιματικές συνθήκες.

Παρότι ο προορισμός παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής λόγω της ζωντανής τουριστικής ατμόσφαιρας και των χρυσαφένιων αμμουδιών, το υψηλότερο κόστος διαμονής - περίπου 373 ευρώ για τρεις ημέρες -τον διατηρεί πίσω από το Μαυροβούνιο.

Τρίτη στην κατάταξη βρίσκεται η Playa de Maspalomas στη Γκραν Κανάρια της Ισπανίας, η οποία διακρίνεται για τις εξαιρετικές αξιολογήσεις των επισκεπτών και την αξιόπιστη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο προορισμός διαθέτει περισσότερες από 5.000 αξιολογήσεις πέντε αστέρων, ενώ η μέση θερμοκρασία αέρα τον Ιούλιο φτάνει τους 27,8°C.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε την παραλία Irakli της Βουλγαρίας, η οποία προσφέρει μία από τις πιο οικονομικές εμπειρίες διακοπών της λίστας. Το κόστος τριήμερης διαμονής ξεπερνά ελαφρώς τις 252 ευρώ, ενώ μια βαρελίσια μπύρα κοστίζει κάτι παραπάνω από 1 ευρώ - η χαμηλότερη τιμή μεταξύ όλων των προορισμών της κατάταξης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση αυτής της λίστας με το Ελαφονήσι.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026

Mogren Beach – Μαυροβούνιο

Νησί – Κύπρος

Playa de Maspalomas – Ισπανία

Irakli Beach – Βουλγαρία

Ελαφονήσι – Ελλάδα

Praia da Falésia – Πορτογαλία

Zlatni Rat – Κροατία

La Pelosa Beach – Ιταλία

Bournemouth Beach – Ηνωμένο Βασίλειο

Plage de Palombaggia – Γαλλία

