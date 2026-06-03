Ξεκίνησαν οι ζέστες με 37αρια τις επόμενες ημέρες: «Το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει»

Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία σε όλη τη ώρα τις επόμενες ημέρες, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να τάσει τοπικά ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, σήμερα, Τετάρτη 3/6, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 34 - 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

Μετά από μία πρόσκαιρη πτώση το διήμερο Πέμπτη (4/6) και Παρασκευή (5/6), το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα άνοδος στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» τους 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και τους 37 - 38 βαθμούς.

Όπως σχολιάζει η μετεωρολόγος, το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει

Ο καιρός την Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια με πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.