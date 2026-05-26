Ξεκίνησε η δίκη για τη μήνυση του Κιμούλη στη Βλαντή: «Με κατασυκοφάντησε»

Ο Γιώργος Κιμούλης κινήθηκε νομικά κατά της Παναγιώτας Βλαντή, κατηγορώντας τη για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή τα όσα είχε πει για εκείνον την περίοδο του #MeToo με το Πρωινό σήμερα (26/5) να δίνει περισσότερες πληροφορίες γύρω από το όλο θέμα, μιας και ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης.

«Ο Γιώργος Κιμούλης έκανε μήνυση εναντίον της Παναγιώτας Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν ζητάει λεφτά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας για να συμπληρώσει η Γιώτα Κηπουρού:

«Ξεκίνησε η εκδίκαση της μήνυσης μετά από τρία χρόνια. Την Παρασκευή κατέθεσε ο κ. Κιμούλης. Είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος της κυρίας Βλαντή για δύο περιστατικά: για τα όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή και στη συνέντευξη που είχε δώσει σε εφημερίδα. Θεωρεί ότι τον είχε κατασυκοφαντήσει».

Σύμφωνα με το Πρωινό, ο Γιώργος Κιμούλης κατέθεσε την Παρασκευή (22/5) και ανέφερε:

«Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με την Παναγιώτα Βλαντή, δεν την έχω συναναστραφεί ποτέ και δεν έχουμε συνυπάρξει ποτέ. Βγήκε σε εκπομπή και με συκοφάντησε και είπα "δεν θα δώσω σημασία", όπως πράττω γενικά.

Μετά έδωσε συνέντευξη και σε εφημερίδα και εκεί κατάλαβα ότι είναι αμετανόητη και θέλει να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Συνειδητά δύο φορές με έθιξε και με κατασυκοφάντησε».

Η δίκη συνεχίζεται και εκτός απροόπτου στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα βγει και η απόφαση του δικαστηρίου, όπως ανέφερε η Γιώτα Κηπουρού στο Πρωινό.